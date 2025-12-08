Bakan Göktaş, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Hankó ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye- Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi (YDSK) kapsamında, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balázs Hankó ile bir araya geldiğini kaydetti.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balázs Hankó ile bir araya geldiğini belirterek, "Aile kurumunu küresel tehditlerden korumaya yönelik politikalarımız, kapsayıcı sosyal hizmet modellerimiz ve yenilikçi yaklaşımlarımız üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizin iki ülke arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmesini ve yeni iş birliklerine vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.