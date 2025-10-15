Haberler

Aile Bakanı Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nda 6 Milyar Lira Destek Müjdesi Verdi

Aile Bakanı Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nda 6 Milyar Lira Destek Müjdesi Verdi
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakılan tam bağımlı vatandaşlar için bu ay 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Yaklaşık 521 bin vatandaşın yararlandığı yardım ile engelli bireylerin aileleriyle birlikte yaşaması destekleniyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlatarak, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" dedi.

'521 BİN VATANDAŞ EVDE BAKIM YARDIMI'NDAN YARARLANIYOR'

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, aylık ortalama 521 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını kaydederek, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
