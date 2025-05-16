Aile Akademisi Çalıştayı Gaziosmanpaşa'da Gerçekleşti

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı himayesinde, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü paydaşlığında "Aile Akademisi Çalıştayı" düzenlendi.

Kaymakamlık Plevne Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, 2025'in Türkiye'de "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla bir dizi etkinliğin gerçekleştirildiğini belirtti.

"Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" kavramının icrasına başlandığını söyleyen Turan, "Aile Akademisi ve ailenin bilimsel olarak hocalarımızla konuşuluyor olması çok kıymetli. Çünkü günümüz aile yapısına baktığımızda görüyoruz ki yeni dönemde ailemizin huzurunu veya devamını zorlayan birçok yeni konu karşımızda. Bunun dışında 'sosyal geri çekilme' gibi yeni kavramlar hayatımıza giriyor. Bu yüzden biz kurum olarak üniversitelerimizin ve bilim dünyasının her konuda olduğu gibi, aile konusunda da katkılarının çok önemli olacağı kanaatindeyiz. Oluşturacağımız politikalarda, hedeflerde ve oluşumlarda bilimsel dünyanın, konu hakkında ne söylemiş olduğu önemli." diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden kadınlara birçok alanda destek olduklarını ve Türkiye'de bir ilk olarak kaymakamlık binasında, kadınların ürettikleri ürünleri satmaları için ofis açtıklarını dile getirdi.

Şiddet gören kadınlara da erkeklere de hizmet verdiklerini söyleyen Yönden, "Sosyal Dayanışma Merkezi ve Aile Destek Merkezi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bize yönlendirdiği iki proje vardı. Buna da çalıştık ve 12 milyonluk bütçeyle belli bir noktaya getirdik. Bunları yaparken bilimsel bir düzeyde çalışma yapmıyorsanız sonuç gelmiyor." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, "Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması", "Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi", "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması", "Dijitalleşme Sürecinde Ailenin Desteklenmesi" ve "Aileye Duyarlı Çevre Politikaları ile Ailelerin Afet ve Acil Durumlara Dayanıklılığının Artırılması" başlıklı oturumlarla devam etti.

Çalıştay ile toplumun yapı taşı olan aile kurumunun güçlendirilmesi amacıyla kamu kurumları, akademik çevreler ve sivil toplum arasındaki iş birliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" temasıyla başlayan çalıştay, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı bünyesinde kurulması planlanan "Aile Akademisi" projesine içerik modülleri oluşturmayı hedefliyor.