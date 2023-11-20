Aile 21. bölümünde Devin büyük bir sınavla karşı karşıya kalıyor

Devin, aşka teslim olduktan sonra sevdiği adamı hayattan koparmaya çalışan kişileri bulmaya karar verir. Hülya ile birlikte Aslan'ı vuran tetikçinin peşine düşerler. İbo'nun odasında bulunan not ise şüpheleri arttırır. Şüpheliler listesindeki Cihan ve Serap ise tehlikeli bir sürprizle karşılaşırlar. Devin gerçeğe ulaştığında ise zor bir kararla yüzleşir.

Aile 21. bölümüyle ekrana gelecek. Aylar sonra nihayet aşka teslim olan Devin, kendini bir anda hayatının en büyük sınavının içinde bulur. Aslan hastanede yaşam mücadelesi verirken Devin sevdiği adamı hayattan koparmaya çalışan kişi ya da kişileri bulmaya karar verir.

Ancak bu yolda yalnız yürümeyecektir. Hayatlarının en büyük acısı Hülya ve Devin'i bir araya getirir. İki kadın bu uğurda sırt sırta mücadele ederken Aslan'ı vuran tetikçinin peşine düşerler. Acaba bu olayın azmettiricisi kimdir? İlyas mı? Cihan mı? Nedret ve Bedri mi? Yoksa İbo mu?

Tedavisine evde devam edilen İbo'nun odasında bulunan not, Hülya'nın şüphesini iyice arttırırken Devin, Bedri ile marinada karşı karşıya gelir. Bedri'nin hırsları uğruna her şeyi yapabilecek biri olduğunu anlaması Devin'in şüphesini iyice körükler.

Bedri, Nedret'le birlikte kurduğu planlarını işletmeye devam ederken; Aslan'ın yokluğunda kızını hapisten kurtarmayı başaran İlyas önemli bir sorunun peşine düşer.

Şüpheliler listesinin bir diğer ismi olan Cihan ise Serap ile aile olma yolunda ilk adımı atar. Ancak düğün günlerinde onları tehlikeli bir sürpriz beklemektedir.

Çember giderek daralırken tetikçi sonunda yakalanır. Hülya ve Devin azmettiricinin kim olduğunu öğrenmek için kolları sıvarlar. Ancak tetikçiyi konuşturmak hiç de kolay olmayacaktır.

Devin kendi yöntemlerini kullanarak gerçeğe ulaştığında ise yanıtlanması gereken tek bir soru kalır: Canınızdan çok sevdiğiniz birini er ya da geç öldüreceğini bildiğiniz bir insanın yaşamasına izin verir miydiniz?

Olayın ardındaki sis perdesi aralanırken hastanede ölüm kalım mücadelesi veren Aslan'ın sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşanır. Şimdi Aslan'a bu hain planı kuran kişi ya da kişiler için bedel ödeme vaktidir.