Aile 19. bölümünde büyük sürprizler yaşanacak

Aile sofrasında yaşananlar büyük bir travmaya dönüşürken, İbo'nun yaşam savaşı hastanede devam ediyor. Devin'in ailesini bir arada tutma çabası ise ikiliyi karşı karşıya getirir. Aslan, Serap'ın karşısına kanıtlarla çıkar ve Leyla'nın özgürlüğü için mücadele eder. Hülya'nın büyük planı işlemeye başlar ve Devin'in geçmişindeki travma ortaya çıkar. Soykanlar ailesinde ise yeni bir savaş başlar.

Aile 19. bölümüyle ekrana gelecek. Aile sofrasında ölümün kıyısına gelen İbo, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı vermeye başlarken; o gece yaşananlar Kaya ve Zeyno için büyük bir travma olur.

Çocukların evden gitmek istemeleri üzerine Devin harekete geçer. Tek amacı ailesini bir arada tutmak olan Aslan, Devin'in vesayet davasının bir tarafı olduğunu öğrenir. Bu durum ikiliyi karşı karşıya getirirken; diğer taraftan Aslan elindeki kanıtlarla Serap'ın karşısına çıkar.

Bu kanıtları Leyla'yı hapisten kurtarmak için Serap'a karşı bir koz olarak kullanır. Peki Serap, Leyla'nın özgürlüğüne kavuşmasını sağlayacak mıdır?

Hülya; Devin'in torunlarını evden götürdüğünü öğrenince büyük bir plan kurar. İlyas'ın Bedri'yi kendi tarafına çekmeye çalıştığını öğrenen Nedret; yıllar sonra İlyas'ın karşısına çıkar. Bedri ise marinada yeni bir iş anlaşması yapacak olan Aslan'la karşı karşıya gelecektir.

Kaya'nın hastalanmasıyla birlikte Aslan ve Devin için büyük bir ebeveynlik sınavı başlar. İkili, Kaya'nın tedavisi için sürpriz birinin kapısı çalarken; Aslan, Devin, Kaya ve Zeyno tek geceliğine de olsa dört kişilik bir aile olurlar.

Hülya'nın, Devin'e kurduğu plan işlemeye başlar. Ancak Hülya hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Diğer taraftan Devin'in yıllar öncesine gömdüğü en büyük travmasını öğrenen Aslan, önemli bir karar alır.

Devin'in atacağı büyük bir adımdan sonra Soykanlarda işler iyice karışırken; aile içinde yeni bir savaşın fitili ateşlenecektir.