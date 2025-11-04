Haberler

AİHM, Selahattin Demirtaş Kararını Kesinleştirdi

Güncelleme:
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından, Demirtaş'ın ve benzer durumdaki tutuklu siyasetçilerin derhal tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Aihm'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara ilişkin, "Bu kararın ardından Selahattin Demirtaş ve aynı gerekçeyle tutuklu bulunan siyasetçiler derhal tahliye edilmelidir" dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( Aihm ), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Türkiye'nin yaptığı itirazı reddetti. Böylece AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli "hak ihlali" kararı kesinleşmiş oldu. Tanrıkulu, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın 'Tahliye edilmesi' yönünde verdiği kararına Türkiye tarafından yapılan itirazı reddetti ve hak ihlalini bir kez daha tescilledi. Mahkeme, tutuklamanın siyasi amaç taşıdığına ve yargı süreçlerinin makul sürede sonuçlanmadığına hükmetti. Delil yok, iddialar zayıf; amaç belli: muhalefete karşı yargı eliyle düşman ceza hukuku uygulamak. Bu kararın ardından Selahattin Demirtaş ve aynı gerekçeyle tutuklu bulunan siyasetçiler derhal tahliye edilmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
