AİHM Kararına Tepki: Siyasi İktidarın İhlal Kararlarına Direnmemesi Çağrısı

Güncelleme:
DEM Parti ve diğer siyasi oluşumlar, AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararının kesinleştiğini belirterek, Türkiye'nin hukuk sisteminde bu kararların uygulanmasının önemine dikkat çekti. Siyasi iktidara, ihlal kararlarına direnmekten vazgeçmesi ve siyasi hükümlülerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

(ANKARA) - Dem Parti, Emekçi Hareket Partisi, Emek Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye İşçi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi'nin ortak açıklamasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararının kesinleştiği hatırlatılarak, "Siyasi iktidar ihlal kararlarına direnmekten vazgeçmeli ve derhal gereğini yerine getirmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Dem Parti'nin sosyal medya hesabından, Aihm'in eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili ihlal kararının kesinleşmesinin ardından, Emekçi Hareket Partisi, Emek Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye İşçi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi'nin yazılı ortak basın açıklaması paylaşıldı.

Aihm ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulaması ve siyasi hükümlülerin serbest bırakılması istenen ortak basın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

" Aihm, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itirazı reddetti. Bu retle birlikte mahkemenin kararı kesinleşmiş oldu. Bu karar ile yıllardır süren hukuksuzluk tekrar tespit edildi ve kanıtlandı. Türkiye hukuk sisteminde AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı en üst düzeydedir. Siyasi iktidarın yıllardır ihlal ettiği bu kararların uygulanması öncelikle bir hukuk devleti olmanın gereğidir. Hak ihlallerinin hızlıca giderilmesi, barışın ve demokrasinin konuşulduğu içinden geçtiğimiz süreç için de elzemdir.

Siyasi iktidar ihlal kararlarına direnmekten vazgeçmeli ve derhal gereğini yerine getirmelidir. Barışa giden yolu açmak için infaz rejiminde umut hakkı da dahil evrensel hukuk kuralları uygulamaya konulmalıdır. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater ve kumpas davalarıyla hukuksuzca tutulan tüm siyasi tutsaklar serbest kalmalıdır. Demokrasiyi ve barışı kazanmak için atılması gereken tüm adımların peşinde olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
