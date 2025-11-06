AİHM Kararına Tepki: Siyasi İktidarın İhlal Kararlarına Direnmemesi Çağrısı
DEM Parti ve diğer siyasi oluşumlar, AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararının kesinleştiğini belirterek, Türkiye'nin hukuk sisteminde bu kararların uygulanmasının önemine dikkat çekti. Siyasi iktidara, ihlal kararlarına direnmekten vazgeçmesi ve siyasi hükümlülerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.
(ANKARA) - Dem Parti, Emekçi Hareket Partisi, Emek Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye İşçi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi'nin ortak açıklamasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararının kesinleştiği hatırlatılarak, "Siyasi iktidar ihlal kararlarına direnmekten vazgeçmeli ve derhal gereğini yerine getirmelidir" ifadeleri kullanıldı.
Dem Parti'nin sosyal medya hesabından, Aihm'in eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili ihlal kararının kesinleşmesinin ardından, Emekçi Hareket Partisi, Emek Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye İşçi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi'nin yazılı ortak basın açıklaması paylaşıldı.
Aihm ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulaması ve siyasi hükümlülerin serbest bırakılması istenen ortak basın açıklamasında, şunlar kaydedildi: