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AİHM, Hırvatistan'ın Bosna Hersekli göçmenin haklarını ihlal ettiğine karar verdi

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Hırvatistan'ın, Bosna Hersekli F.S'nin haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme, F.S'ye 10 bin avro para ödenmesine hükmetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Hırvatistan'ın, Bosna Hersekli F.S'nin haklarını ihlal ettiğine karar verdi.

AİHM, Hırvatistan'daki bir göçmen kampında 2015'te tutulduğu sürede "vatansız" olarak tanımlanan 32 yaşındaki F.S'nin Hırvatistan'daki yasal haklarını tüketmediğine, Hırvatistan'ın söz konusu kişiye 10 bin avro para ödemesine hükmetti.

AİHM'den yapılan açıklamada, Roma doğumlu Bosna Hersek vatandaşı F.S'nin 1998'de Hırvatistan'a sığınma talebiyle geldiği ifade edilerek, Hırvatistan vatandaşlığına başvurduğu ve bunun 2 yıl içerisinde Bosna Hersek vatandaşlığından çıkmasıyla gerçekleşebileceği belirtildi.

F.S'nin, 2013'te Bosna Hersek vatandaşlığından çıktığı ve "vatansız" bir kişi haline geldiğine işaret edilen açıklamada, "Söz konusu kişi yeniden Hırvatistan vatandaşlığına başvurdu ve güvenlik kontrolü yasası kapsamında gözetime tabi tutuldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 2015'te F.S'nin başvurusunun iptal edildiği ve güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle ülkeden sınır dışı edilmesine karar verildiği aktarıldı.

F.S'nin yine 2015'te Slovenya'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığı ve Hırvatistan'da göçmen merkezine yerleştirildiği belirtilen açıklamada, F.S'nin daha sonra Bosna Hersek vatandaşlığını geri aldığı ve 2016'da Hırvatistan'ı terk ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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