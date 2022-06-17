AİHM'den Ukrayna için savaşan Faslının idamının infazını engelleme kararı - Haberler

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AİHM'den Ukrayna için savaşan Faslının idamının infazını engelleme kararı

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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AİHM'den Ukrayna için savaşan Faslının idamının infazını engelleme kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ukrayna tarafında savaşan Fas asıllı bir yabancı savaşçıya Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği Donetsk bölgesinde verilen ölüm cezasının infazını önlemek için acil bir karar yayınladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ukrayna tarafında savaşan Fas asıllı bir yabancı savaşçıya Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği Donetsk bölgesinde verilen ölüm cezasının infazını önlemek için acil bir karar yayınladı.

Mahkeme, Fas uyruklu Brahim Saadoun davasında Mahkeme İçtüzüğü'nün 39. maddesi uyarınca, Rus hükümetinin Saadoun'a verilen ölüm cezasını infaz etmemesi, tutukluluğu için uygun koşulları sağlaması ve gerekli tıbbi yardım ile ilaçların temin etmesi yönünde hüküm verdi.

AİHM'den yapılan açıklamada, Saadoun'un haklarına saygı gösterilmesi için yetkililerin hangi eylem ve tedbirleri aldığını görmek amacıyla Rus hükümetinin iki hafta içinde bilgi vermesi istendi.

Donetsk'teki sözde mahkemeden 3 yabancı askere idam cezası

Ukrayna'nın Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği Donetsk bölgesinde teslim olan 3 yabancı asker, bölgedeki sözde mahkemece idam cezasına çarptırılmıştı.

Donetsk'teki sözde mahkemede, Ukrayna tarafında savaşan Aiden Aslin ve Shaun Pinner adlı iki İngiltere, Brahim Saadoun isimli Fas vatandaşı 3 yabancı askerin duruşması görülmüştü.

Söz konusu askerlerin, bölge yönetimini devirmeye yönelik girişimde bulunduğu hükmüne varan mahkeme, 3 yabancı askeri idama mahkum etmişti.

Saadoun adına bir temsilci, haklarını güvence altına almak için 14 Haziran'da AİHM'e başvurmuştu.

Bölgedeki sözde yasalara göre mahkumların temyize gitmek için bir ay süreleri bulunuyor, idam cezası verilenler kurşuna diziliyor.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Donetsk Ukrayna Aihm Fas Güncel Haberler

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