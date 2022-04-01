AİHM'den 8 yaşındaki çocuğu 14 gün gözaltında tutan Fransa'ya ceza

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2020'de 8 yaşındaki bir çocuğu gözetim merkezinde 14 gün alıkoyan Fransa'nın çocuğa 5 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

AİHM tarafından dün yayımlanan kararda, 2019'da Fransa'ya ailesiyle giren 8 yaşındaki Gürcistan asıllı çocuğun 20 Kasım 2020'de ülkesine geri döndürülmeden önce anne babasıyla birlikte Metz-Queuleu (Moselle) İdari Gözetim Merkezi'nde 14 gün gözaltında tutulduğu hatırlatıldı.

Yaşı 8 olan ve durumu anlayacak şuura henüz sahip olmayan çocuğun hassas bir ortamda tutulduğu aktarılan kararda, 14 günlük aşırı uzun alıkoyma süresinin bir çocuğa psikolojik ve duygusal açıdan zarar vereceği belirtildi.

Kararda, "AİHM, çocuğun yaşı, alıkonma şartları ve süresi göz önüne alındığında yetkililerin küçük bir çocuğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin insanlık dışı ya da aşağılayıcı muameleyi yasaklayan 3. maddesine aykırı muameleye tabi tuttuğu sonucuna varmıştır." ifadesine yer verildi.

AİHM, bu gerekçelerle Fransa yönetiminin çocuğa 5 bin avro manevi tazminat ödemesine hükmetti.