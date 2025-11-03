AİHM, Demirtaş Kararındaki İtirazı Reddetti

(ANKARA) - DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin yaptığı itirazın reddedildiğini ve kararın kesinleştiğini duyurdu. Açıklamada "Arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır" denildi.

DEM Parti, Türkiye'nin 8 Ekim'de yaptığı itirazın bugün AİHM tarafından reddedildiğini açıkladı. Partinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere AİHM, Demirtaş'ın Kobani Davasındaki haksız tutukluluğuyla ilgili 8 Temmuz 2025 tarihli kararında, yargılamadaki tüm haksızlıkları açıkça ortaya koymuş ve Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi saiklerle devam ettirildiğini belirterek tahliye edilmesi gerektiğini yazmıştı. Ancak iktidar, AİHM'in bu kararına 8 Ekim'de itiraz etmişti.

AİHM'in bugün yapılan görüşmesinde ise iktidarın bu itirazı rededildi. Böylece Demirtaş hakkındaki karar kesinleşmiş oldu. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda AİHM kararı da dikkate alınarak ve en son AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli kesinleşen kararı gözetilerek arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır."