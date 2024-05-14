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AİHM Başkanlığına Slovak yargıç Marko Bosnjak getirildi

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanlığına Slovak yargıç Marko Bosnjak getirildi. Bosnjak, koltuğu İrlandalı yargıç Siofra O'Leary'den devralacak.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( Aihm ) Başkanlığına, Slovak yargıç Marko Bosnjak getirildi.

Aihm'nin yeni Başkanı seçilen Marko Bosnjak, koltuğu 2 Temmuz'da İrlandalı yargıç Siofra O'Leary'den devralacak.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da 1974'te doğan ve 1996'ta Ljublijana Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bosnjak, 2016'da AİHM yargıcı oldu.

Bosnjak, 2022'den bu yana mahkemenin başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Siofra O'Leary ise 2022'de mahkemenin başkanlık koltuğuna oturmuş ve "AİHM'nin ilk kadın başkanı" ünvanını kazanmıştı.

AİHM Başkanı, Mahkeme Genel Kurulu tarafından 3 yıllığına seçiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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