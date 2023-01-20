AİDAT ZAMMI TARTIŞMASININ YAŞANDIĞI SİTEYİ BU KEZ AĞAÇ KESİMİ KARIŞTIRDI

BÜYÜKÇEKMECE'de 806 daireli sitede aidat zammı protestosunun ardından ağaç kesim tartışması çıktı. Protestolar üzerine site yönetimi yüzde 200 olan zammı yüzde 100 olarak güncelledi. Ancak sitenin bahçesinde bulunan 10 ağaç kökünden kesildi. Site yönetimi ağaçlar hastalandığı için kesim yaptığını öne sürerken, site sakinleri ise suçlamalarda bulundu. Ümran Seyhan, "Amaçlarını aştılar siteye zarar vermeye başladılar. Bunun anlamı aidatı indiriyoruz ama size hizmet vermiyoruzdur" dedi.

Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı 806 daireli sitede, yönetim tarafından aidatlara yüzde 200 oranında zam yapıldı. Site sakinlerinin yapılan zammı kabul etmeyerek tepki göstermesi üzerine site yönetimi zammı yüzde 100 olarak güncellendi. Zam tartışmaları biterken, bu sefer aynı siteyi ağaç kesimi karıştırdı. Site yönetiminin bahçedeki 10 ağacı hastalıklı olduğu gerekçesiyle kesmesi site sakinlerini kızdırdı. Bir site sakini ağaların kesildiği anları cep telefonu kamerasına alarak tepkisini dile getirdi.

"10 TANE AĞAÇ KESİLDİ"

"AİDATI İNDİRİYORUZ SİZE HİZMET VERMİYORUZ OLDU"

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