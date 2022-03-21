AİÇÜ'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Haberler

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AİÇÜ'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bültenler - Güncel
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AİÇÜ'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) gerçekleştirilen 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

AĞRI (Bültenler) - AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT ve il protokolü yakılan ateşin üzerinden atladı, yumurta tokuşturup öğrencilerle birlikte halay çekti.

AİÇÜ Kültür Kongre Merkezi otoparkında Ağrı Valiliği ve AİÇÜ tarafından ortaklaşa düzenlenen 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamalarına Ağrı Valisi Dr. Osman VAROL, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, il protokolü, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Nevruz Bayramı etkinliklerinin açılışında konuşan Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin simgesi, bolluğun, bereketin, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nda başta Üniversite ailesi olmak üzere herkesin Bayramını kutladığını söyledi.

Ağrı Valisi Dr. Osman VAROL, Nevruz Bayramı'nın, Anadolu'nun, Orta Doğu'nun ve Orta Asya'nın halklarının tamamının birlikte kutladığı, baharın gelişini ve yeniden doğuşunu her yıl yenilenen hayatın baharla birlikte yeniden ayağa kalkışının simgesi olarak çok önemli bir bayram olduğunu ifade etti.

Etkinlikler kapsamında Vali Dr. VAROL, Prof. Dr. KARABULUT ve il protokolü, Nevruz Ateşinin üzerinden atladıktan sonra çalan müzik eşliğinde öğrencilerle halay çekti. Renkli görüntülerin yaşandığı bayramda öğrenciler, halk oyunları gösterisi sonrası yanan ateşin üzerinden atladı, kaşıkla taşıdıkları yumurtaları tokuşturup çuval yarışında birinci olmak için mücadele etti, attıkları okla hedefi 12'den vurmaya çalıştı. Kutlamalar, Nevruz şekeri ve çorba ikramı ile sona erdi.

Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı

Bültenler / Güncel

Nevruz Bayramı, 21 Mart, Rektör, Ağrı, Güncel, Haberler

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