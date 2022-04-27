AİÇÜ'de "Naatlarla O'nu (s.a.v) Anıyoruz" Programı Gerçekleştirildi - Haberler

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AİÇÜ'de "Naatlarla O'nu (s.a.v) Anıyoruz" Programı Gerçekleştirildi

Bültenler - Güncel
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AİÇÜ'de 'Naatlarla O'nu (s.a.v) Anıyoruz' Programı Gerçekleştirildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) Hz. Muhammed'in üstün ahlakını övmek için kaleme alınan manzum eserlerden oluşan naatların yer aldığı, "Naatlarla O'nu (s.a.v.) Anıyoruz" programı düzenlendi.

SELÇUKLU, KONYA (Bültenler) - AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda Kadir Gecesi münasebetiyle gerçekleştirilen "Naatlarla O'nu (s.a.v) Anıyoruz" programına, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

İslami İlimler Fakültesi'nden Öğr. Gör. Mehmet KELEŞ'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Allah'ın (c.c.), "Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir." ayeti ile övülen Hz. Muhammed'in (s.a.v.) üstün ahlakı ile her zaman insanlığa rehber olduğunu, sahabeler ve şairlerin yazdığı Naatların O'nun daha iyi anlaşılmasına vesile olduklarını söyledi.

Program'da, AİÇÜ Eleşkirt Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Müzahir KILIÇ, Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Metin ERKAL ve Eleşkirt Meslek Yüksekokulu'ndan Öğr. Gör. Adem ÖZDEMİR, Hz. Muhammed'i (s.a.v.) anlatan Naatları icra etti. Program, ilahiler, Kadir Gecesi duası ve teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

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Bültenler / Güncel

Kadir Gecesi, Hz Muhammed, Selçuklu, Kongre, Güncel, Haberler

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