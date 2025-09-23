AİÇÜ'de 'Filistin ve Gazze' Temalı İlk Ders Verildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 2025-2026 Akademik Yılının ilk dersi "Filistin ve Gazze" temalı olarak verildi.

AİÇÜ Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen derse katılan Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, "Filistin ve Gazze" temalı dersi anlattı.

Gülçin, Filistin halkının maruz kaldığı zulmün insanlık vicdanında derin yaralar açtığını söyledi.

Adalet, özgürlük ve insan haklarının evrensel değerler olduğuna işaret eden Gülçin, "Gençlerin tarihten ders çıkararak mazlum milletlerin yanında yer alması gerekir. Filistin meselesi yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın ortak meselesidir. Üniversiteler, yalnızca bilim üretmekle değil, aynı zamanda adalet ve vicdanın sesi olmakla da sorumludur." ifadesini kullandı.

Gülçin, AİÇÜ'nün insani ve vicdani sorumluluk anlayışı doğrultusunda, üniversite yönetimi tarafından alınan karara göre üniversite yerleşkelerinde bulunan tüm kantin, kafeterya, yemekhane ve satış noktalarında İsrail menşeli ürünlerin satışına son verildiğini sözlerine ekledi.