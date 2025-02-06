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AİBPA Türk Heyetinden Kahramanmaraş Depremlerine Dair Değerlendirme

AİBPA Türk Heyetinden Kahramanmaraş Depremlerine Dair Değerlendirme
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AİBPA Türk heyeti, Avrupa Parlamentosu'nda deprem raporları üzerine değerlendirmelerde bulundu, Türkiye'ye selam gönderdi ve doğal felaketlerin bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk heyeti, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) temaslarının ardından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 2'nci yılı dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

AİBPA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, AİBPA Ekonomi Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile AİBPA Uluslararası Komisyon Üyesi ve AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, AP'de AİBPA'nın "İç Tüzüğün Revizyonu ve Asamblenin Finansmanı Çalışma Grubu" toplantısına katıldı.

Heyet, toplantının ardından AP'de AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

AİBPA Türk Grubu Başkanı Cevizoğlu, toplantıda genel sekreter seçimiyle ilgili sundukları önerilerin kabul edildiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin, asrın felaketinin 2. yılı olduğunu aktaran Cevizoğlu, "Buradan Türkiye'ye selam gönderiyoruz. Burada Meclisimiz adına görev yaparken, aklımız Türkiye'de. Bir daha böyle acı doğal felaketler yaşanmamasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Tüm amacımız o yaraları bir an önce sarmak"

Milletvekili Ayrım da büyük felaketin 2. yılı olduğunu hatırlatarak, "Üzüntülüyüz." dedi.

Deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Ayrım, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla kısa zamanda bölgede müthiş bir hamle başlattı. Tüm amacımız o yaraları bir an önce sarmak. 2025'in sonunda da birçok sıkıntıyı halledeceğiz." şeklinde konuştu.

Ayrım, AİBPA'ya katkı sunduklarını, verimli bir toplantı yaptıklarını vurgulayarak, "Bu sekretarya, yaklaşık 5-6 yıldır kurulamıyordu. Bizim de katkılarımızla inanıyoruz ki; kısa zamanda sonuçlanacak. Bu vesileyle, bu acıları bir daha tatmamamızı Rabbimden diliyorum." dedi.

-"Hepsini sıcak yuvalarına kavuşturacağız"

Milletvekili Aytek de bir daha böyle büyük afetler yaşanmamasını temenni ederek, şunları söyledi:

"Gidenleri geri getirmek mümkün değil ama kalanların o sıcak yuvaya kavuşmaları için gayretlerimiz devam ediyor. Çalışmalarımız, inşallah orada hiç kimsenin mağdur olmayacağı şekilde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sürüyor. Allah'ın izniyle, bu yılın sonunda da büyük çoğunlukla hepsini sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Böyle büyük afetlerden Rabbim, ülkemizi muhafaza eylesin."

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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