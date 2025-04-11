İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare

20 gün sonra ilk kez! İmamoğlu duruşma salonunda böyle görüntülendi
İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan gençlerle ilgili yeni gelişme
Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?

Azerbaycan neden İsrail'in yanında? İşte herkesin merak ettiği yanıt
İstanbul'da korkutan yangın! Alevler çevredeki otomobilleri yuttu

İstanbul'da korkutan yangın! Alevler otomobilleri yuttu

Ahterin'deki Kampın Gazzelilere Ait Olduğu İddiaları Yalanlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin kuzeyindeki Ahterin beldesindeki kampın Gazzelilere değil, derme çatma çadırlarda yaşayan Suriyeli ailelere tahsis edileceği açıklandı. Yerel meclis, sosyal medyada yayılan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

Suriye'nin kuzeyindeki Ahterin'de inşası süren kampa Gazzelilerin yerleştirileceği yönündeki haberler yalanlandı.

Ülkenin kuzeyindeki Ahterin beldesi yerel meclisi, Beran köyünde inşası süren kampın Gazzeliler için hazırlandığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada kampın inşasına Baas rejiminin yıkılmasından aylar önce başlandığı belirtilerek, kampa derme çatma çadırlarda yaşayan Suriyeli ailelerin yerleştirileceği kaydedildi.

Kampa Gazzelilerin yerleştirileceği yönünde sosyal medyada paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, kamp projesinin Gazze'deki olaylarla ilişkisinin bulunmadığı ifade edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.