Ahşap Kesim Atölyesinde Kaza: İş Yeri Sahibi Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir ahşap kesim atölyesinde, elini yatar testereye kaptıran Enis G. adlı iş yeri sahibi yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Enis G.'ye tedavi uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ahşap kesim atölyesinde elini yatar testereye kaptıran iş yeri sahibi Enis G. (34) yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Özkan Sokak'ta faaliyet gösteren ahşap kesim atölyesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Enis G. ahşap kesimi yaparken, sol elini yatar testereye kaptırdı. Elinde derin kesikler oluşan Enis G., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enis G., buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
