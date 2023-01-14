Ahşap hediyelik eşya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler DÜZCE'de ahşap hediyelik eşya atölyesinde çıkan yangın; devriye görevindeki trafik polislerinin anonsuyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. DÜZCE'de ahşap hediyelik eşya atölyesinde çıkan yangın; devriye görevindeki trafik polislerinin anonsuyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Saat 21.30 sıralarında, Düzce Beyciler sapağı mevkisinde bulunan hediyelik ahşap eşya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede devriyede bulunan trafik polisleri, yangını fark edince durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler ahşap hediyelik eşya atölyesini sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için alüminyum levhaları keserek oluşan boşluklardan müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, atölyede hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Düzce Güncel Haberler

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