AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ
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TRABZON'un Of ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında yalnız kalan Mehmet Bıyıkoğlu (71), hayatını kaybetti.
TRABZON'un Of ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında yalnız kalan Mehmet Bıyıkoğlu (71), hayatını kaybetti.
Fındıkova Mahallesi'nde Mehmet Bıyıkoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken; evde uyuduğu öğrenilen Bıyıkoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Bıyıkoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel