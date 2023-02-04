Ahşap Baskı Resmi Geleneği Nesilden Nesile Aktarılıyor
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WUQİANG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Wuqiang ilçesi, 2006 yılında somut olmayan kültürel miras listesine dahil olan yeni yılda Wuqiang ahşap baskı tekniğiyle resim yapma resmi kültürünü aktarmak ve tanıtmak için çaba sarf ediyor.
WUQİANG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Wuqiang ilçesi, 2006 yılında somut olmayan kültürel miras listesine dahil olan yeni yılda Wuqiang ahşap baskı tekniğiyle resim yapma resmi kültürünü aktarmak ve tanıtmak için çaba sarf ediyor. Müzeye gençleri çekmek için modern teknolojiyle yapılmış bir dizi kültürel ve yaratıcı ürün tanıtıldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel