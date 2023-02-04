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Ahşap Baskı Resmi Geleneği Nesilden Nesile Aktarılıyor

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Ahşap Baskı Resmi Geleneği Nesilden Nesile Aktarılıyor

WUQİANG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Wuqiang ilçesi, 2006 yılında somut olmayan kültürel miras listesine dahil olan yeni yılda Wuqiang ahşap baskı tekniğiyle resim yapma resmi kültürünü aktarmak ve tanıtmak için çaba sarf ediyor.

Ahşap Baskı Resmi Geleneği Nesilden Nesile AktarılıyorÇin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Wuqiang ilçesindeki Wuqiang ahşap baskı yeni yıl resmi müzesinde bir personel, ahşap yeni yıl resmini içeren kültürel ve yaratıcı bir ürünü sergiliyor, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)

WUQİANG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Wuqiang ilçesi, 2006 yılında somut olmayan kültürel miras listesine dahil olan yeni yılda Wuqiang ahşap baskı tekniğiyle resim yapma resmi kültürünü aktarmak ve tanıtmak için çaba sarf ediyor. Müzeye gençleri çekmek için modern teknolojiyle yapılmış bir dizi kültürel ve yaratıcı ürün tanıtıldı.

Ahşap Baskı Resmi Geleneği Nesilden Nesile AktarılıyorBir turist, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Wuqiang ilçesindeki Wuqiang ahşap baskı yeni yıl resmi müzesini ziyaret ediyor, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)

Ahşap Baskı Resmi Geleneği Nesilden Nesile AktarılıyorBir sanatçı, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Wuqiang ilçesindeki Wuqiang ahşap baskı yeni yıl resmi müzesinde ahşap baskı yeni yıl resimleri yapıyor, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)

Ahşap Baskı Resmi Geleneği Nesilden Nesile AktarılıyorBir turist, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Wuqiang ilçesindeki Wuqiang ahşap baskı yeni yıl resmi müzesini ziyaret ediyor, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)

Ahşap Baskı Resmi Geleneği Nesilden Nesile AktarılıyorÇocuklar, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Wuqiang ilçesindeki Wuqiang ahşap baskı yeni yıl resmi müzesinde ahşap baskı tekniği ile yeni yıl resmi yapmayı öğreniyor, 3 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti turist Hebei Güncel Haberler

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