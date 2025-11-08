Haberler

Ahşap Bağ Evi Yıkıldı, 82 Yaşındaki Dursun Sandal Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, bahçesindeki eski ahşap bağ evini sökmeye çalışan Dursun Sandal, yapının yıkılması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde bahçesindeki ahşap bağ evini sökmeye çalışan Dursun Sandal (82), yapının yıkılması sonucu tahta yığınının altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Akçakoca ilçesine bağlı Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Sandal, bahçesinde bulunan eski ahşap bağ evinin tahtalarını sökmeye çalıştığı sırada yapı yıkıldı. Sandal, yapının yıkılmasıyla tahta yığınının altında kaldı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Tahtaların altından çıkartılan Dursun Sandal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sandal'ın cansız bedeni Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

