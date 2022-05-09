Ahmetli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Ahmetli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Ahmetli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

AHMETLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

???????Dibekdere Mahallesi Çömlekçi mevkiinde G.Ü'nün (25) kullandığı 45 SA 085 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

Otomobil, Ahmetli, Manisa, Güncel, Haberler

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