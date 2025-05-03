Ahmetçe Köyü'nde Kadın Kooperatifi Yöresel Lezzetleri Tanıtıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan kadınların kurduğu kooperatif sayesinde yöresel ürünler ile hazırlanan lezzetleri bölgeyi ziyarete gelen konuklara sunma fırsatı buluyor.

İlçeye bağlı Ahmetçe köyünde yaşayan kadınlar kooperatif çatısı altında bir araya geldi.

Kurdukları kooperatif ile hibe desteği alan ve güçlerini artıran kadınlar bölgedeki imkanlarla yaptıkları gıdaların yanı sıra yöresel ürünlerle hazırladıkları kahvaltılarıyla kazanç sağlıyor.

Ahmetçe Köyü El Emeği Hesap İşleri Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi Başkanı ve Ayvacık Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Aylin Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kooperatifi 12 kişi kurduklarını söyledi.

Köyde ilk olarak halk eğitim kursu düzenlediklerini sonrasında da kooperatifleşmeye doğru yöneldiklerini ifade eden Balcı, şöyle konuştu:

"Gördük ki yapacağımız ürünlerin satışı lazım bize, bir kooperatif kurmaya karar verdik. El ele kooperatifimizi kurduk. Köyümüzün geleneksel el işi olarak bizim hesap işi olarak tabir ettiğimiz el işimizi örüyoruz. Çünkü köyümüz 600 yıl önce kurulmuş o zamandan gelen bir el işimiz var bizim. Onu turistik olarak tanıtmak için çabalıyoruz. Çünkü artık unutulmaya yüz tutmuş gibi bir şey. Yeni nesil çok fazla önemsemediği için onu biraz daha modernize ederek günümüze uyarlayarak biraz daha tanıtıp sesimizi duyurmak istedik."

El işi ürünlerin yanı sıra yöresel ürünlerle kahvaltı hizmeti de vereceklerini anlatan Aylin Balcı, "Gıda olarak köyümüzde yaptığımızı tarhanamızı, ekmeğimizi ve eriştemizi satışı sunup kadınlarımıza kooperatif ile bir gelir kapısı yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Çanakkale Ticaret İl Müdürü Hakan Tuncerli ise Çanakkale'de son dönemdeki önemli turizm destinasyonlarından birinin Ahmetçe köyü olduğunu belirtti.

Burada kadın kooperatifi kurulduğunu dile getiren Tuncerli, şunları kaydetti:

"Kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetleri bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Kooperatiflerimizin makine ekipman alımları, nitelikli personel istihdamı konusundaki hizmet alımları ile fuar ve sergilere katılımı konusunda tanıtımlarını gerçekleştirmek için faaliyetlerini desteklemek için 3 ana başlık altında topladığımız kooperatif destek projesini katılımcılara anlatıyoruz. Geçen yıllardan farklı olarak bu sene kooperatif destekleri noktasında yüzde 75'e kadar destek veriliyordu. Kooperatif destek hibe olarak bu sene yüzde 100 olarak tamamını devletimiz, Ticaret Bakanlığımız karşılıyor."

Hakan Tuncerli, Ahmetçe köyü kadınlarının kurduğu kooperatifin kısa sürede içinde başarılı çalışmalara imza atacağına inandıklarını sözlerine ekledi.