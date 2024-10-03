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Ahmet Yakupoğlu 8. Vefat Yıldönümünde Anıldı

Ahmet Yakupoğlu 8. Vefat Yıldönümünde Anıldı
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Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu, vefatının 8. yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen mevlit programında anıldı. Programda Yakupoğlu'nun hayatı ve eserleri üzerine konuşmalar yapıldı ve tasavvuf musikisi dinletisi sunuldu.

Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu, vefatının 8. yılında, yakınları ile komşularının katıldığı mevlit programında anıldı.

Eserlerini ve mal varlığını bağışladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından Yakupoğlu'nun Maltepe Mahallesi'ndeki evinde organize edilen programa yakınları ile komşuları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okunarak dua edildi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, etkinlikte yaptığı konuşmasında, Yakupoğlu'nun hayattayken uzun yıllar sürdürdüğü, "gezek" olarak adlandırılan sohbet meclislerini onun evinde düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.

Bu gezeğin Yakupoğlu'nun vefatının 8. yılında yapılmasının ayrıca anlamlı olduğunu belirten Kızıltoprak, "Bugün beni çok heyecanlandıran farklı bir durum yaşıyoruz. Merhum Ahmet Amcamızın siz değerli yakınları, komşuları ile bir aradayız. Bizim burada toplanmamıza vesile olan Ahmet Yakupoğlu'na müteşekkiriz. Bu fırsatı bize Yüce Rabb'imize de şükrediyorum. Bu geleneği yaşatmamıza olanak tanıyan herkese de teşekkür ediyorum. Yakupoğlu'nun ruhu şad olsun." diye konuştu.

Yakınları ile komşularının Yakupoğlu ile ilgili hatıralarını anlattığı programda tasavvuf musikisi dinletisi sunuldu.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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