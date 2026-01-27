Haberler

Tip, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu Olağanüstü Gündemli Toplanmaya Çağırdı

Güncelleme:
TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, çözüm sürecindeki kaygı verici gelişmeler için Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Şık, yapılan provokasyonlara karşı komisyonun sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

(TBMM) - TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, son günlerde çözüm sürecine ilişkin kaygı verici gelişmeler ve provokasyon girişimleri olduğunu belirterek, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu olağanüstü gündemli toplantıya çağırdı. Şık, "Tehlikeli gelişmeler yaşanırken Komisyon sessiz kalmamalı ve üzerine düşeni yapmalıdır" dedi.

TİP'li Şık, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na başvurarak olağanüstü gündemli toplantı talebinde bulundu. Şık'ın başvurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye İşçi Partisi olarak barış, demokrasi ve eşit yurttaşlık temelinde Kürt Sorunu'nun çözümü için taşıdığımız sorumlulukla içinde yer aldığımız Komisyon'un son günlerde yaşanan kaygı verici gelişmelere ve provokasyon girişimlerine kayıtsız kalması kabul edilemez niteliktedir.

Bölgemizde ve ülkemizde barışın, kardeşliğin, laikliğin, eşitliğin ve özgürlüğün sesinin yükselmesi gerekmekteyken Suriye'deki kanlı saldırı ve katliam girişimleri; Nusaybin sınır hattında bayrak indirilmesi, Mersin'de bir Kürt gencinin rastgele açılan ateşle öldürülmesi ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne saldırı girişimi gibi provokatif gelişmelere yol açmıştır. Bu tehlikeli gelişmeler yaşanırken Komisyon sessiz kalmamalı ve üzerine düşeni yapmalıdır.

Anılan nedenlerle Komisyon'un ivedi olarak bölgemizde ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü gündemli olarak toplanması gerekmektedir. Olağanüstü gündemli toplantıya gerekli aktarımları yapmak üzere ilgili kişi ve kurumlar davet edilmeli. Kaygı verici gelişmelerin ve provokasyon girişimlerinin önlenmesi için Komisyon sağduyu çağrısında bulunmalı ve ortak bir tutum geliştirmelidir. Komisyon, sürüncemede bırakılan raporunu derhal tamamlayarak gerekli yasal adımların atılması için azami çaba göstermelidir. Tüm bu taleplerin karşılanması amacıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş taşıdığı sıfatın sorumluluğu ve 'Komisyon Çalışma Usul ve Esaslar'nın 5. maddesi uyarınca derhal olağanüstü gündem ile Komisyon'u toplantıya çağırmalıdır."

