Ahmet Raman'ın 'Deriden Sanata' Sergisi Datça'da Açıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Raman'ın (73), el yapımı çanta ve takıların yer aldığı "Deriden Sanata" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu.

Raman, Halk Eğitimi Merkezi'nde aldığı eğitimle deri işçiliğini öğrenerek yaptığı el yapımı çanta ve takıların yer aldığı sergiyi, Datça Liman Sergi Salonu'nda ziyarete açtı.

Açılış töreninde konuşan Raman, üretmenin kendisi için bir terapi olduğunu söyledi.

Deriyle çalışmanın kendine huzur ve üretim imkanı sunduğunu vurgulayan Raman, emeği geçenlere teşekkür etti.

Serginin açılışına Belediye Başkanı Aytaç Kurt, ilçede yaşayan gaziler ile davetliler katıldı.