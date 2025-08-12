Ahmet Raman'ın 'Deriden Sanata' Sergisi Datça'da Açıldı

Ahmet Raman'ın 'Deriden Sanata' Sergisi Datça'da Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Raman'ın el yapımı çanta ve takıların sergilendiği 'Deriden Sanata' adlı sergi sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışında Raman, üretmenin kendisi için bir terapi olduğunu ifade etti.

Muğla'nın Datça ilçesinde Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Raman'ın (73), el yapımı çanta ve takıların yer aldığı "Deriden Sanata" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu.

Raman, Halk Eğitimi Merkezi'nde aldığı eğitimle deri işçiliğini öğrenerek yaptığı el yapımı çanta ve takıların yer aldığı sergiyi, Datça Liman Sergi Salonu'nda ziyarete açtı.

Açılış töreninde konuşan Raman, üretmenin kendisi için bir terapi olduğunu söyledi.

Deriyle çalışmanın kendine huzur ve üretim imkanı sunduğunu vurgulayan Raman, emeği geçenlere teşekkür etti.

Serginin açılışına Belediye Başkanı Aytaç Kurt, ilçede yaşayan gaziler ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı

Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu

Süper Lig'in şampiyon takımına sponsor oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.