Ahmet Özhan, Marmara Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu

Türk sanat ve tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan, Marmara Üniversitesi Fikir Talimi Kulübü ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde gerçekleşen söyleşide öğrencilerle buluştu.

Marmara Üniversitesi Fikir Talimi Kulübü Başkanı Ayşe Süreyya Özavar'ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşi, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü İbrahim Üzümcü Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Söyleşide sanatçının "Ayrılık Yaman Kelime" kitabının yanı sıra Türk sanat müziği, tasavvuf, varoluş ve edebiyat konuları ele alındı.

Sanatçı Özhan, insanın varoluş amacı üzerine düşünmesi ve onun üzere amel etmesi gerektiğini belirterek, "Cansız ve işlevsiz hiçbir şey yoktur. Batıl bir şey yaratılmamıştır. O yüzden insanın ne işe yaradığını düşünmesi, insanlığının icabıdır. Bu serüvenin niçin kendisine verildiğini tefekkür etmek zorundadır. Kur'ani bir emir, İslami bir disiplindir tefekkür. Tefekkür, derinlemesine eşyanın hakikatini düşünebilmek demektir. Akıl sahipleri bunu yapabilir. Akıl nedir? Arapça 'akale'den gelir. Bağlantıları sağlıklı bir şekilde oluşturabilme yeteneğidir." dedi.

Küçük yaşta müziğe ilgi duyduğunun altını çizen Özhan, "Küçük yaşımdan itibaren hep hayallerde yaşardım. Çocukken bunlara hayal deriz. Büyüdükçe tefekkür neticesinde Efendimizin duası olan 'Ya Rabbi bize eşyanın hakikatini öğret.' disiplini doğrultusunda, eşyanın hakikatine olan merakım çocuksu bir romantizm imiş. Bunu şimdi anlıyorum. Ben çocukluğumdan beri bunu yaşadım. Bunun temel sebebi de aslında her mahlukun varlığını karşı tarafa ihsas ettirme arzudur." şeklinde konuştu.

Ahmet Özhan, kişinin yaratılışındaki amacı anlamanın kıymetine değinerek, şunları kaydetti:

"Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarından oluşan varlıklarız biz. Bu durum herkes için böyle olmakla birlikte herkeste diğerlerine göre önde olan bir özellik vardır. Bu, sanat açısından veyahut ilim açısından veya tefekkür ve daha ne kadar çok esma varsa o kadar açıdan olabilir. Ayette de geçtiği gibi Cenab-ı Hak işlevsiz hiçbir şey yaratmamıştır. Herkesin bir varlık özelliği ve nedeni vardır. O zaman kendimize bakmamız lazım. Nefsi olarak değil mantıkla, akılla 'Ben neyim? Ne için varım?' diye bakmamız lazım. Kişide ses, kulak yok ama şarkı söylemeyi seviyor. Dinlenmez ki bu. O zaman kendini nefsi olarak değerlendirirsen, ben de söylerim diye ortaya çıkarsın. Ama senin işlevin o olmadığından başarılı olamazsın. O yüzden nefsi değil mantıklı ve akıllı bir şekilde insanın kendini kontrol etmesi lazım. Benim toplum içinde insanlara hizmet edebileceğim, temayüz edecek hangi özelliğim var, buna bakmak lazım. Bunu insan kendi kendine bulamayabilir. O yüzden kamil insanlarla birlikte olmak lazım ki onlar kendilerini yönlendirebilir."

Söyleşi, katılımcıların sorularının ardından Özhan'a hediye takdimiyle son buldu.