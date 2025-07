Ahmet Özer "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada tahliye edildi

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Özer katıldı.

Duruşmayı, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek Kaya İmamoğlu ile bazı partililer de izledi.

Duruşmada, başka suçtan tutuklu olan Erkan Çakır'ın tanık olarak beyanı alındı. Çakır, kamuoyu araştırmacısı olduğunu, yerel seçimde Ahmet Özer'in Ekrem İmamoğlu tarafından Esenyurt Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesine tepki gösterdiğini söyledi.

Ahmet Özer'e yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle Özer'in kendisinden şikayetçi olduğunu anlatan Çakır, " Ahmet Özer'in neden tutuklu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben şu an hakaret davasıyla yargılanıyorum. Mersin'de bir savcı Ahmet Özer'le ilgili paylaşımım nedeniyle hakkımda gözaltı kararı verdi. Bir süre sonra savcı görevden alınarak hakkında soruşturma başlatıldı. Ahmet Özer PKK destekçisi olarak tutukludur. Ben bunu 12 ay önce dile getirdiğim için bugün hakaret davasıyla yargılanıyorum. Ben kendi partimde terör destekçisi kimseyi istemiyorum. Bundan dolayı o paylaşımı yaptım. Ahmet Özer'in her yerde yaptığı açıklamalar ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu kendime yediremiyorum. Ne mutlu Türk'üm diyorum. Ahmet Özer'in hakkında yazdıklarım hem görgüye hem de bilgiye dayalıdır. Ben CHP'liyim partimde Ahmet Özer gibi insanları istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Tanık Muhammed Sertaç Özçoban da dayısı olan Özer ile ticari bir ilişkisi bulunmadığını belirterek, Özer'in Esenyurt Belediye Başkan adaylığı onaylandığı süreçte Van'dan seçim sürecine destek olmak için İstanbul'a geldiğini söyledi.

Özçoban, seçim sürecinde destek için dostlardan gelen imece usulü nakdi yardımların olduğunu ve bu paraların seçim desteği için açılan hesaba aktarıldığını ifade etti.

"Benimle ilgili söyleyen iddialar mesnetsizdir"

Tutuklu sanık Ahmet Özer savunmasında, tanıklardan Erkan Çakır'ın neredeyse her belediye başkanı hakkında sosyal medyadan paylaşım yaptığını söyledi.

Tanık Çakır'ın, kendisinin şikayeti üzerine açılan dosyada uzlaşmak için 70 bin lira istediği yönündeki beyanını kabul etmeyen Özer, şöyle devam etti:

"Ben böyle bir şey yapmadım. Yapmış olsam illaki kayıt vardır. Kendisine kamu görevlisine hakaretten dava açtım. Aramızda bir husumet var. Erkan Çakır sadece bana değil, İstanbul Büyükşehir, Mersin, Adana gibi birçok belediyeye, belediye başkanlarına aklına geldikçe sosyal medya yoluyla hakarette bulunan bir adamdır. Erkan Çakır'ı tanımıyorum. Sadece CHP'den belediye başkanı olduğum için bu iddialarda bulunuyor. Benim için Van'da dolaşıp 'Örgüte yardımda bulundu.' diyor. Bunun için bir kanıtının olması lazım. Erkan Çakır'ın tanıklığı kabul edilemez. Davamız var. Tanık olarak dinlenmesini hukuka aykırı buluyorum. Her aklına gelen, her önüne gelen birine iftara atarsa toplumu, mahkemeleri bununla meşgul ederse biz nasıl çağdaş toplumu inşa edebiliriz. Benimle ilgili söyleyen iddialar mesnetsizdir."

Özer, 9 aydır tutuklu olduğunu, uydurma suçlarla hakkında suç isnat edildiğini, kendisi ve avukatlarının tanık ile gizli tanıkların iddialarını çürüttüklerini belirtti.

Terör örgütü üyesi olmadığını söyleyen Özer, şunları kaydetti:

"11 Temmuz'da silahların imhasıyla yeni bir sürece geçmiş olduk. Barış süreciyle benim tutukluğumun devam etmesi arasında büyük bir çelişki var. Sağdan sola kadar herkes bunu yazıyor. Ben terör örgütü üyesi değilim. Hiçbir örgütün üyesi değilim. Ahmet Özer davası, barış süreci için bir samimiyet testidir. Bu muameleyi hak etmiyorum. Belediye başkanı olmasaydım geçen dönemde olduğu gibi, iktidar sürece katkı vermem için beni çağıracaktı. Böyle içi boş bir dosyayla karşınızda bulunuyorum. Birtakım iddiaların kanıt sayılabilmesi için ispatlanması, şüpheye yer bırakmaması gerekir. Bütün yaşamım boyunca barıştan yana olmuş, teröre ve şiddete karşı çıkmış biriyim. Kaçmam söz konusu olamaz, beraat edeceğime yüzde yüz eminim. Hem delilleri karartacak bir kimlik sahibi değilim hem de karartılacak bir delil yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Özer'in imza atma ve bulunduğu kentin dışına çıkmama şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme dosyayı esas hakkında mütalaa verilmesi için 3 Kasım'a erteledi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında da 21 Ocak'ta tutuklanan Özer, cezaevinden tahliye edilmeyecek.