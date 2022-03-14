Ahmet Nur Çebi ilk yarı sonunda stattan ayrıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahmet Nur Çebi ilk yarı sonunda stattan ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi ilk yarı sonunda stattan ayrıldı

- Beşiktaş'ın Galatasaray'a konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sonuçlanırken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de stattan ayrıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - Beşiktaş'ın Galatasaray'a konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sonuçlanırken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de stattan ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatırken, protokol tribününde mücadeleyi Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile izleyen Ahmet Nur Çebi de devrenin bitimiyle birlikte stattan ayrıldı. Karşılaşmanın bitmesini beklemeyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan Sorumlu Genel Kurul Üyesi Serhan Çetinsaya'nın sahibi olduğu otele geçti.

Galatasaray Stadı'nın hemen alt tarafında bulunan otele geçen Çebi, karşılaşmanın devamını burada takip etmeye karar verdi.

(Bozhan Memiş/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Nur Çebi, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title