Ahmet Nur Çebi, Bakan Kurum'u ziyaret etti
AA - Ercan Çakar - Güncel
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u, İstanbul'daki çalışma ofisinde ziyaret etti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u, İstanbul'daki çalışma ofisinde ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'nın da yer aldığı ziyarette Çebi, Bakan Kurum'a Beşiktaş forması hediye etti.
AA / Ercan Çakar - Güncel