Ahmet Minguzzi Cinayeti Sonrası 5 Şüpheliye İddianame

Ceyda BIYIKLIOĞLU/ İSTANBUL, -MATTİA Ahmet Minguzzi cinayeti sonrası aileyi tehdit ettikleri tespit edilen 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında, Minguzzi ailesine yönelik tehditlerde bulundukları tespit edilen 5 şüpheli hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı. Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Minguizzi'nin ölümünün ardından yakınlarına yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve aile bireylerini baskı altına almaya çalıştığı belirlenen 5 kişi hakkında 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit, suçu ve suçluyu övmek' suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.