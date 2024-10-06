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Ahmet Karayün'den Gençlere Yazarlık Tavsiyeleri

Ahmet Karayün'den Gençlere Yazarlık Tavsiyeleri
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Orta Gençlik Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte yazar Ahmet Karayün, yazarlık deneyimlerini ve edebi çalışmalarını paylaştı, gençlere hedef koyma ve azim tavsiyelerinde bulundu.

Orta'da yazar Ahmet Karayün söyleşi ve kitap imza etkinliği düzenledi.

Orta Gençlik Derneğince Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, yazar Ahmet Karayün, yazarlık deneyimleri ve edebi çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Günlük tutmanın yazarlıkta en önemli başlangıçlardan biri olduğunu belirten Karayün, kitap okumanın dört duvar arasında değil her yerde yapılabileceğini, gerçek olaylarla hayal gücünün birleşimiyle güzel eserlerin ortaya çıktığını, bu şekilde verilmek istenen mesajların da karşı tarafa ulaştırıldığını dile getirdi.

Karayün, gençlere hedef koymaları ve bu hedefe ulaşmak için gayret ve azim göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

Program, yazarın kitaplarını imzalamasının ardından sona erdi.

Programa Kaymakam Erkan Minuz, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Orta İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Çınar da katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel

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