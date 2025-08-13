Ahmet Enüştekin Anadolu Yıldızlar Ligi'nde İkincilik Elde Etti

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Şırnak'ı temsil eden Ahmet Enüştekin, 600 sporcunun katıldığı yarışmada ikincilik elde etti.

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Şırnak adına mücadele eden Ahmet Enüştekin ikincilik elde etti.

Manisa'nın Kula ilçesinde 12-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya 55 ilden 600 sporcu katıldı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonasında Cizre Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Enüştekin rakiplerini yenerek ikinci oldu.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
