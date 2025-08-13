Ahmet Enüştekin Anadolu Yıldızlar Ligi'nde İkincilik Elde Etti
Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Şırnak'ı temsil eden Ahmet Enüştekin, 600 sporcunun katıldığı yarışmada ikincilik elde etti.
Manisa'nın Kula ilçesinde 12-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya 55 ilden 600 sporcu katıldı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel