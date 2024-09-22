Ahmet Dinlenmez'in Sevda Papağanı ile İki Yıllık Macerası

2 yıldır çarşı pazar omzunda Sevda Papağanı ile geziyor

SAMSUN - Samsun'da Ahmet Dinlenmez 2 yıldır çarşı pazar omzunda Sevda Papağanı ile dolaşıyor.

Samsun'da yaşayan Ahmet Dinlenmez 2 yıl önce yavru olarak kuşcudan satın aldığı Sevda Papağı'nını kendine öyle alıştırmış ki omzunda çarşı pazar dolaşan kuş uçup kaçmıyor. Pazarda omzunda kaçmayan Sevda Papağanı ile Ahmet Dinlenmez'i gören vatandaşlar ve esnaf kuşa ilgi gösteriyor. Maviş adını verdiği kuşu ile Ankara, Antalya ve İzmirler'e de gittiğini belirten Ahmet Dinlenmez," Aynı çocuk gibi benimle geziyor. Devamlı yolda. Çalışırız, gezeriz. Bahçelerde arabalarda beraberiz. Her yerde geziyoruz. Bunu eğittim ben. Yere bırakırım uçar geri gelir. Temizlerin yıkarım bakımını yaparım. Elimde uyur. Pazarlara giderim herkes sever" dedi.