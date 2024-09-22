Üye Girişi
Haberler

Ahmet Dinlenmez'in Sevda Papağanı ile İki Yıllık Macerası

Ahmet Dinlenmez'in Sevda Papağanı ile İki Yıllık Macerası
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Ahmet Dinlenmez, 2 yıldır omzunda taşıdığı Sevda Papağanı Maviş ile çarşı pazar dolaşıyor. Kuşu ile seyahat eden Dinlenmez, hem kuşun bakımını yapıyor hem de vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor.

2 yıldır çarşı pazar omzunda Sevda Papağanı ile geziyor

SAMSUN - Samsun'da Ahmet Dinlenmez 2 yıldır çarşı pazar omzunda Sevda Papağanı ile dolaşıyor.

Samsun'da yaşayan Ahmet Dinlenmez 2 yıl önce yavru olarak kuşcudan satın aldığı Sevda Papağı'nını kendine öyle alıştırmış ki omzunda çarşı pazar dolaşan kuş uçup kaçmıyor. Pazarda omzunda kaçmayan Sevda Papağanı ile Ahmet Dinlenmez'i gören vatandaşlar ve esnaf kuşa ilgi gösteriyor. Maviş adını verdiği kuşu ile Ankara, Antalya ve İzmirler'e de gittiğini belirten Ahmet Dinlenmez," Aynı çocuk gibi benimle geziyor. Devamlı yolda. Çalışırız, gezeriz. Bahçelerde arabalarda beraberiz. Her yerde geziyoruz. Bunu eğittim ben. Yere bırakırım uçar geri gelir. Temizlerin yıkarım bakımını yaparım. Elimde uyur. Pazarlara giderim herkes sever" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Güncel

Samsun

Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar

İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Elindekini görünce yaka paça gözaltına aldılar
RTÜK Başkanı Şahin'i kızdıran görüntü: Rezaletin bini bir para

RTÜK Başkanı'nı küplere bindiren görüntü: Rezaletin bini bir para
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Deha CANLI İzle! Deha 1. Bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Deha hangi kanalda yayınlanıyor? Deha bugün var mı? MasterChef eleme adayları kim? 22 Eylül Pazar bugün kim potaya gitti? Masterchef kim elendi? 22 Eylül Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Kirli Sepeti CANLI izle! Kirli Sepeti 34. BÖLÜM FULL İZLE! Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mandıra Filozofu İstanbul filmi ne zaman, nerede çekildi? 22 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 22 Eylül 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });