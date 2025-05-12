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Ahmet Davutoğlu ve Devlet Bahçeli'den Terörle Mücadele Üzerine Görüşme
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahçeli, Davutoğlu'na katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gelecek Partisinden yapılan açıklamaya göre, Davutoğlu ile Bahçeli görüşmesinde, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı ele alındı, karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Açıklamada, "Sayın Bahçeli, Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'nun sürece katkılarından ve yapıcı eleştirilere sahip yol haritalarından dolayı teşekkürlerini iletmiştir." ifadelerine yer verildi.

Davutoğlu'nun, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'la da telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, bu görüşmede ise bundan sonraki süreçte neler yapılacağı ve sürecin nasıl işletileceğine dair istişarelerde bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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