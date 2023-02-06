Ahmet Davutoğlu: "Şu Anda Tek Bir Amaçla Bir Araya Gelme Vakti, Gün Birlik ve Beraberlik Vakti"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Kim olursa olsun hangi düşünceye sahip olursa olsun şu anda tek bir yürek olma vakti, tek bir amaçla bir araya gelme vakti, gün birlik ve beraberlik vakti” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Kim olursa olsun hangi düşünceye sahip olursa olsun şu anda tek bir yürek olma vakti, tek bir amaçla bir araya gelme vakti, gün birlik ve beraberlik vakti" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bu sabah saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremden Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te etkilendi. Gece saatlerinde deprem sonrası bugün 13.24'te yine Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak yurttaşlara temkinli davranmaları yönünde çağrıda bulundu. Davutoğlu, "Kahramanmaraş merkezli çevre illerden de hissedilen iki büyük deprem yaşadık. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Hasarlı binalardan uzak duralım. İnşallah enkaz altındaki canlarımız da sağ salim kurtarılır. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum" notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Bu gece sabaha karşı saat 04.00 civarında millet olarak büyük bir acıyla uyandık. Hafızalarımız tekrar tazelendi, 1999 depremine benzer şekilde yüreğimiz de zihnimiz de deprem bölgesindeydik o saatten bu saate kadar. Kahramanmaraş Pazarcı ilçesi merkez üssü olmak üzere 10 ilimize yayılan deprem görüntülerinin yüreğimize açtığı yara tarif edilemez, hepimiz hüzün içindeyiz.

"HEPİMİZİN TEK BİR KAYGISI VAR, TEK BİR DÜŞÜNCESİ VAR, TEK BİR AMACI VAR; YARALARI SARMAK VE MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE ORADAKİ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAK"

Biraz önce dahi yeni bir deprem sarsıntısıyla o bölgedeki kardeşlerimiz büyük bir acı yaşadılar. Şu andan itibaren hepimizin tek bir kaygısı var, tek bir düşüncesi var, tek bir amacı var; yaraları sarmak ve mümkün olan en kısa sürede oradaki vatandaşlarımızın yanında olmak. Bütün imkanlarımızla, dualarımızla oradayız. Allah bu acıda vefat eden kardeşlerimize rahmet nasip eylesin, şu anda enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimize ulaşmayı bize nasip eylesin ve bundan sonra böyle bir acıyla bizi karşı karşıya bırakmasın diye dua ediyoruz.

"ŞU ANDA TEK BİR YÜREK OLMA VAKTİ, TEK BİR AMAÇLA BİR ARAYA GELME VAKTİ, GÜN BİRLİK VE BERABERLİK VAKTİ"

Alanda çalışma içinde olan gayret gösteren bütün kurtarma ekiplerimize şükran borçluyuz. Her biri canı kurtardıkça hepimiz onlar için hayır duada bulunmaya devam edeceğiz. Kim olursa olsun hangi düşünceye sahip olursa olsun şu anda tek bir yürek olma vakti, tek bir amaçla bir araya gelme vakti, gün birlik ve beraberlik vakti.

Vatandaşlarımıza sesleniyorum; yetkililer tarafından dile getirilen uyarıları ne olur dikkate alalım, hasarlı binalara girmeyelim gerek olmadıkça telefonları kullanmayalım, gerek olmadıkça yollara, sokaklara çıkarak yeni felaketlere sebep olacak davranışlarda bulunmayalım.

"HER BİR İL BAŞKANIMIZ BİZLER ADINA HALKIMIZLA BERABER KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILACAK VE YARALARIMIZI SARMAYA ÇALIŞACAK"

Gelecek Partisi olarak da Genel Merkezi'mizde bir afet koordinasyon merkezi kurduk, imkanlarımız el verdiği ölçüde 24 saat bölgeye yardım etmek için arkadaşlarımız seferber olacaklar. Bölgedeki il başkanlıklarımızla gerekli teması kurduk. Her bir il başkanımız bizler adına halkımızla beraber kurtarma çalışmalarına katılacak ve yaralarımızı sarmaya çalışacak. Bizim teşkilat mensuplarımız arasında da yakınlarını kaybedenler var, yararlılar var, bütün milletimizin hep beraber yaşadığı bu acıda hiç kimse birbirinden farklı düşünceler içinde değil. Allah memleketimizi ve milletimizi bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya bırakmasın."