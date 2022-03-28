Ahmet Davutoğlu'nun esnaf ziyaretinde gergin anlar yaşandı

Partisinin Adana İl Başkanlığınca merkez Çukurova İlçesi Tellidere Mahallesi'nde düzenlenen açık hava mitingine katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, mitingin ardından esnafı ziyaret etti. Davutoğlu, gezisi sırasında bir tatlıcıya da girerek eşi Sare Davutoğlu ile partililere ve vatandaşlara tatlı ikram etti.

ESNAF ZİYARETİNDE GERGİN ANLAR

Esnaf ziyareti sırasında bazı gergin anlar da yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde esnaf olduğunu ifade eden bir kişi Davutoğlu'na "Sen devlet hainisin" dedi. Bir başka şahıs ise "Davanızı satmayacaksınız. Erdoğan'a ihanet ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

PARTİSİNİN MİTİNGİNE KATILDI

Davutoğlu, miting sırasındaki konuşmasında, geçen yıl Adana'ya geldiğini ve çiftçilerle bir araya gelerek sıkıntılarını dinlediğini söyledi.

Çiftçinin aradan geçen 1 yılda daha kötü bir duruma düştüğünü belirten Davutoğlu, "Esnaf perişan, işçi perişan, gençlerimiz umutlarını yurt dışında arıyor, emeklilerimiz perişan, Bu kötü gidişe dur demek, milletimizin sözcüsü olmak için yola çıktık ve bunu Allah'ın izniyle başaracağız inşallah." dedi.

GENÇLERE VE ÇİFTÇİLERE SÖZ VERDİ

İktidara geldiklerinde gençlerin ve çiftçilerin sorunlarına eğileceklerini dile getiren Davutoğlu, "Biz iktidara geldiğimizde önceliğimiz gençlerimiz olacak. Yurt dışına gitme telaşında olan gençlerimize ve özellikle genç çiftçilerimize karşılıksız hibe vereceğiz. Başbakanken bunun sözünü vermiş ve 20 bin dolar demiştim. Şu anki parayla 250 bin lira. İktidara geldiğimizde en azından 250 bin lira karşılıksız hibe vererek, genç çiftçilerimizi Çukurova'nın bu aziz topraklarını yeniden ayağa kaldırmak için teşvik edeceğiz." ifadelerini kullandı.