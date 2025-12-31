Davutoğlu'nun Yeni Yıl Mesajı: 2026'nın Ümidin, Vizyonun ve Geleceğin Yılı Olmasını Diliyorum

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada, geride kalan 2025 yılının hem dünya hem de Türkiye açısından zorlu geçtiğini belirterek, "2026'nın ümidin, vizyonun ve geleceğin yılı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Davutoğlu, partisinin 2025 yılında Türkiye'de olanlara ilişkin hazırladığı videoyu alıntıladı. Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"2025; dünya için de gönül coğrafyamız için de ülkemiz ve her birimiz adına zor bir yıl oldu.

Ancak ümidimizi asla kaybetmeyeceğiz. Hayatta her kaybın bir telafisi vardır; ümit dışında!

2026'nın; ümidin, vizyonun ve geleceğin yılı olması dileğiyle…"