Davutoğlu'ndan Tüik Tepkisi: Zamlar Yapılmadan Önce Enflasyon Düşük Gösterildi, Vatandaşın Cebinden Çalındı

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Davutoğlu, yaptığı açıklamada, "Bu bir istatistik hatası değil, bilinçli ve organize bir kötülüktür! Milletten alıp sermayeye aktaran bu düzenin adı artık ekonomi politikası değil, soygun düzenidir." dedi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aylık bazda Aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıklayarak işçinin, emeklinin, memurun ve tüm emekçilerin alın terini gasp eden TÜİK, maaş zamları yapıldıktan hemen sonra Ocak ayı enflasyonunu yüzde 4,84 olarak duyurdu. Verilen zamlar daha milletin cebine girmeden eridi, bitti, buharlaştı! Olan biten son derece açık: Zamlar yapılmadan önce enflasyon düşük gösterildi, vatandaşın cebinden çalındı; zamlar verildikten sonra ise oran bir anda yukarı çekildi. Bu bir istatistik hatası değil, bilinçli ve organize bir kötülüktür! Milletten alıp sermayeye aktaran bu düzenin adı artık ekonomi politikası değil, soygun düzenidir." ifadesini kullandı.