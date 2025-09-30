Haberler

Ahmet Davutoğlu'ndan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Trump'ın Gazze için sunduğu 20 maddelik planı eleştirerek, bunun bir sömürü planı olduğunu ve İslam dünyasının liderlerinin bu duruma destek vermesini 'zillet' olarak nitelendirdi.

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Trump'ın sekiz İslam ülkesinin ortak açıklamayla destek verdiği 20 maddelik Gazze planına ilişkin, "Getirdiği sözde barış planı ile ekonomik kalkınma görüntüsü altında reklam filmlerini çektiği sömürge planını, Gazze'de hayata geçirecek kurulun başkanlığına kendisini atayan Trump için bir ganimet niteliğindedir" açıklamasını yaptı.

Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sekiz islam ülkesinin ortak açıklamayla destek verdiği yirmi maddelik Gazze planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, ilgili tarafların açıklamalarını da inceledikten sonra vardıkları özet sonucu şu ifadelerle kamuoyuna aktardı:

"Bu süreç dar bir şeritte dünyanın en teknolojik ordularına karşı iki yıldır direnen ve teslim alınamayan Gazzeliler için insanlık tarihini onurlandıran bir izzet, iki yıldır süren soykırımı durdurmak için hiçbir somut adım atmayıp Gazze'de yeni-sömürgeci bir plana destek veren iki milyarlık İslam Dünyası liderleri için bir zillet, iki yıldır sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarına rağmen Gazze gibi küçük bir şeridi dahi tam anlamıyla kontrol edemeyen İsrail için bir hezimet, getirdiği sözde barış planı ile ekonomik kalkınma görüntüsü altında reklam filmlerini çektiği sömürge planını Gazze'de hayata geçirecek kurulun başkanlığına kendisini atayan Trump için bir ganimet niteliğindedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Trabzon'da 300 kg bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu

Şehir diken üstünde! Balıkçı ağına 300 kilo bomba yüklü araç takıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'e Sinem Ünsal'ın oyunculuğu damga vurdu

Dizinin can alıcı sahnesine Sinem Ünsal'ın oyunculuğu damga vurdu
Trump'ın Gazze planında Hamas üyeleriyle ilgili çarpıcı detay

Hamas üyelerine ne olacak? Gazze planında dikkat çeken ayrıntı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.