Ahmet Davutoğlu'ndan Tarım Eleştirisi: Çiftçi İflasa Sürüklüyor

Ahmet Davutoğlu'ndan Tarım Eleştirisi: Çiftçi İflasa Sürüklüyor
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, buğday fiyatlarına yönelik eleştirilerde bulunarak, yerli üreticinin desteklenmediğini ve gıda güvenliğinin tehlikeye girdiğini vurguladı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yerli ve milli buğday, ithal akılla eziliyor. Kış aylarında buğday piyasada 15-16 liraya satılırken, sezon başında açıklanan alım fiyatı, çiftçiyi iflasa sürüklemekten başka bir anlam taşımıyor. Buğday tarlada değerini bulmuyor, çiftçilerimiz borçla boğuşuyor. İthal ürünlere verilen teşvik, yerli üreticiden esirgeniyor. Çiftçi desteklenmezse, bu ülkenin gıda güvenliği ciddi şekilde tehlikeye girer. Tarım; stratejiyle, akılla ve planla yönetilir, günü kurtarma politikalarıyla değil" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TMO'nun açıkladığı hububat fiyatlarını eleştirdi. Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Alın teriyle yetişen buğday, ithal politikalarla değersizleştiriliyor"

"Yerli ve milli buğday, ithal akılla eziliyor. Hububat alım fiyatlarında 2025 için artış var gibi görünüyor, ancak tablo yanıltıcı. 2024 ve 2025 alım fiyatları ton başına şöyle açıklandı: Makarnalık buğday 10 bin liradan 13 bin 500 liraya, ekmeklik buğday 9 bin 250 liradan 13 bin 500 liraya, arpa 7 bin 250 liradan 11 bin kiraya. Kağıt üzerinde bir iyileşme var gibi görünse de, bu topraklarda alın teriyle yetişen buğday, ithal politikalarla değersizleştiriliyor.

"Buğday tarlada değerini bulmuyor, çiftçilerimiz borçla boğuşuyor"

Çiftçi sabah akşam tarlada, ama kazanan hep başkası. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne göre, 2024'te 1 kilogram buğdayın üretim maliyeti 10,87 TL. Adana Çiftçiler Birliği ise 2025 için bu rakamı 11,85 lira olarak açıkladı. Kış aylarında buğday piyasada 15-16 liraya satılırken, sezon başında açıklanan alım fiyatı, çiftçiyi iflasa sürüklemekten başka bir anlam taşımıyor. Buğday tarlada değerini bulmuyor, çiftçilerimiz borçla boğuşuyor. İthal ürünlere verilen teşvik, yerli üreticiden esirgeniyor. Çiftçi desteklenmezse, bu ülkenin gıda güvenliği ciddi şekilde tehlikeye girer. Tarım; stratejiyle, akılla ve planla yönetilir, günü kurtarma politikalarıyla değil."

Kaynak: ANKA / Güncel
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