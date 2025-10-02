Ahmet Davutoğlu'ndan Sumud Filosu'na Destek Çağrısı

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sumud Filosu'na dayanışma çağrısında bulundu.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösterdi. Davutoğlu, şunları söyledi:

"Trump'ın 20 maddelik manda yönetimi teklif eden yeni sömürgeci projesinden sonra, şimdi de soykırımcı İsrail, uluslararası sularda seyreden; insanlığın vicdanı olan Sumud Filosuna yönelik saldırıya başladı. Değerli kardeşlerim, bu mücadele asla sadece Gazzeliler ile İsrail arasında değildir. Bu mücadele asla yalnızca Filistinliler, Araplar veya Müslümanlar ile İsrail arasında da değildir. Bu mücadele, insanlık ile İsrail arasındadır.

Sumud Filosu, yola çıktığı andan itibaren 46 ülkeden katılımcısıyla bir insanlık filosudur. Her renkten, her ırktan, her dinden ve her kıtadan insanlık için harekete geçen bu yiğit kardeşlerimize selam ediyorum.

Bizim vazifemiz şu an, böyle kutsal bir görevi yerine getirmek üzere Gazze'de onları bekleyen çocukların ve kadınların feryadına ses vererek yola çıkan bu kardeşlerimize yardım etmektir. Yardım nasıl olur? Yardım, meydanlarda yürüyerek, yüksek bir sesle haykırarak olur. Evet, yüksek bir sesle soykırımcı İsrail'e dur demekle olur.

Bugün ve bu gece, katılımcıların bulunduğu bütün ülkelerde meydanlar insanlarla dolup taşıyor; aynı sesle İsrail'e ve onun arkasındaki işbirlikçilerine sesleniyoruz. Soykırıma mutlaka son vereceğiz. İnsanlık soykırıma karşı galip gelecek. Gazzeli çocuklar, Gazzeli yetimler mutlaka muzaffer olacak. Hepinizi Sumud Filosuyla dayanışmaya davet ediyorum."