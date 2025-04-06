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Ahmet Davutoğlu’ndan Özgür Özel’e Tebrik Mesajı

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. Olağanüstü Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

CHP, 21'inci Olağanüstü Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'e tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, X hesabından Özel'i tebrik eden bir mesaj paylaştı.

Davutoğlu mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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