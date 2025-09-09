Ahmet Davutoğlu'ndan OVP Tepkisi: Memur Zamları Yeniden Gözden Geçirilsin

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, açıklanan Orta Vadeli Program'daki ( Ovp ) geçmiş enflasyon oranına kıyasla yaklaşık yüzde 60'lık enflasyon artışını memur ve memur emeklilerinin zammına eklenmesi gerektiğini belirterek iktidara tepki gösterdi. Davutoğlu, konuya ilişkin olarak, "Madem öyle, yüzde 60 sapmayla yüzde 9.7'den yüzde 16'ya çıkardığınız enflasyon hedefinizi, 2026 için verdiğiniz ücret zam oranlarını da bu nispette artırsanıza" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, memur ve memur emeklilerine verilen zammın Orta Vadeli Program'a ( Ovp ) göre belirlenmesinin ancak OVP'nin güncellenerek enflasyon hedefinin yüzde 9,7'den yüzde 16'ya çıkmasına ilişkin açıklama yaptı. Davutoğlu, OVP'de yaşanan yüzde 60'lık bu sapmanın memur ve memur emeklisinin zammına eklenmesi gerektiğini belirterek, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Yeter. Milletle alay etmeyi, milleti matematikle aldatmayı bırakın. Örnek mi? Alın size son memur zamları. Daha bir ay önce kendi enflasyon hedefinize göre belirlediğiniz zamları, göstermelik bir toplu sözleşme sonrasında, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memurlara dikte etti. Şimdi de OVP'de revize ederek 2026 enflasyon hedefini yüzde 9.7'den yüzde 16'ya çıkardınız. Kaldı ki gelecek sene enflasyonun yüzde 16'nın da çok üstünde olacağını siz de biliyorsunuz. Şimdiye kadar hangi enflasyon oranını tutturdunuz ki bunu tutturasınız.

"Zam oranlarını revize etsenize"

Madem öyle, yüzde 60 sapmayla yüzde 9.7'den yüzde 16'ya çıkardığınız enflasyon hedefinizi, 2026 için verdiğiniz ücret zam oranlarını da bu nispette artırsanıza. Her yıl matematik hileleri ile yaptığınız servet transferine son versenize. Bir kere de millet adına yanlış yaptığınızı kabul edip zam oranlarını revize etsenize. Bir kere olsun rant baronlarının değil milletin hakkını gözetip yüzünü güldürsenize."