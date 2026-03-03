Haberler

Fatma Nur Çelik'in Öğrencisi Tarafından Öldürülmesi... Davutoğlu: "Sorumlular Hesap Vermeli, Eğitim Yuvaları Derhal Güvenli Hale Getirilmelidir"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da bir öğrencinin bıçaklı saldırısıyla hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için yaptığı açıklamada, okulların güvenli olmadığını ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da öğrenci tarafından bıçaklı saldırıyla öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'e ilişkin yaptığı açıklamada, "Okullar güvenli değilse, hiçbir yer güvenli değildir. Sorumlular hesap vermeli, eğitim yuvaları derhal güvenli hale getirilmelidir" açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da bir öğrenci tarafından bıçaklı saldırıyla öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'e ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şiddetin her türlüsü kötüdür; ama bir toplumda eğer öğretmenler bile öğrencilerinden emin olamıyorsa bunun adı toplumsal bir çöküştür. Değerli meslektaşım Fatma Nur öğretmenimizin 17 yaşında bir öğrencisi tarafından katledilmesi bir 'münferit olay' olarak değerlendirilemez. Karşı karşıya kaldığımız acı gerçekle yüzleşmeliyiz. Ahlaki çürüme ve otorite boşluğu toplumun en kılcal damarlarına kadar sızmış durumudadır. Öğretmenine sahip çıkamayan bir devlet, geleceğini koruyamaz. Okullar güvenli değilse, hiçbir yer güvenli değildir. Sorumlular hesap vermeli; eğitim yuvaları derhal güvenli hale getirilmelidir. Değerli meslektaşıma Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza sabır diliyorum. Şiddeti sıradanlaştıran düzen değişmelidir."

Kaynak: ANKA
