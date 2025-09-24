Ahmet Davutoğlu'ndan İsrail'e Sert Tepki: Sumud Filosuna Destek Çağrısı

(ANKARA) - İsrail'in Sumud filosuna yönelik saldırısını kınayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,"Sumud filosunun Spectre gemisi, barbar İsrail'in saldırısına uğradı. Başta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere filoda vatandaşı bulunan tüm ülke liderlerine cani Netanyahu'yu durdurmak için harekete geçme çağrısında bulunuyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Sumud filosuna yönelik saldırısını kınadı. Davutoğlu açıklamasıda şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Trump Müslüman ülke liderleri ile görüşürken, İsrail saldırılarına pervasızca devam ediyor. Genel Başkan Yardımcım Sayın Mustafa Çakmakçı'nın da içinde bulunduğu Sumud filosunun Spectre gemisi, barbar İsrail'in saldırısına uğradı. Başta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere filoda vatandaşı bulunan tüm ülke liderlerine cani Netanyahu'yu durdurmak için harekete geçme çağrısında bulunuyorum! BM Güvenlik Konseyi acilen toplantıya çağrılmalı ve çok geç olmadan Netanyahu'ya açık bir ültimatom verilmelidir! Şu andan itibaren günler ve saatler değil dakikalar bile önemlidir! Filo ile her an iletişim kopabilir. Bir an bile kaybedilmemelidir!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gelecek Partisi yetkilileri, bu akşam "Şanlı Donanmamız, Mavi Vatan'da Sumud Filosu'na eşlik etsin!" başlıklı bir sosyal medya kampanyası başlattı.