Ahmet Davutoğlu'ndan İsrail'e Sert Tepki: 'Korsanlar Vicdanı Susturamaz'

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Küresel Sumud Filosu'na Gazze yakınında İsrail tarafından müdahale edilmesine tepki göstererek, "Soykırımcı barbarlar şimdi de korsanlığa soyunuyor! Bu açıkça uluslararası sularda işlenen bir savaş suçudur! Bu korsanlar bilmiyorlar ki Sumud direniş demek, azimle sebat demektir! Gemileri durdurabilirsiniz ama insanlığın vicdanını asla susturamazsınız!" ifadesini kullandı.

Küresel Sumud Filosu, Gazze yakınlarında gemilerinin durdurulduğunu ve gemilere İsrail askerlerinin girdiğini bildirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İsrail'in bu müdahalesine tepki gösterdi. Davutoğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"Soykırımcı barbarlar şimdi de korsanlığa soyunuyor! Bu açıkça uluslararası sularda işlenen bir savaş suçudur! Bu korsanlar bilmiyorlar ki Sumud direniş demek, azimle sebat demektir! Gemileri durdurabilirsiniz ama insanlığın vicdanını asla susturamazsınız! Ne yeni emperyalizmin patronları ne de tetikçileri asla hedeflerine ulaşamayacaklar! Hem işgale, hem soykırıma hem de yeni planlarınıza karşı bütün bir insanlık olarak direnmeye devam edeceğiz. Zulüm varsa küresel intifada da var! Elbet onuruyla direnenler her zaman kazanacak!"