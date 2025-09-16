Haberler

Ahmet Davutoğlu'ndan Gazze Filosu'na Destek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na katılan gençlik politikaları başkanını ve Fransız milletvekilini destekledi. Davutoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'ni eleştirerek, hücrelerin abluka altında olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'ye doğru yelken açan ve şu anda Malta açıklarında bulunan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Gelecek Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Mustafa Çakmakçı ve "Boyun Eğmeyen Fransa" partisinden Fransız milletvekili Thomas Portes ile telefonda görüntülü olarak konuştu.

Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi liderlerinin lüks salonlarda toplanıp kınama dışında tek bir somut adım kararı alamadığı bir günde korkusuzca açık denizlerde İsrail'e meydan okuyan kahramanlara insanlık adına teşekkür ediyorum. Bütün engellemelere rağmen ilk aşama başarıyla tamamlandı; zihinlerdeki abluka kırıldı. Şimdi sıra, Gazze'yi kuşatan ablukayı hep birlikte yarmakta. Allah bu kahramanların yollarını açık, menzillerini hayreylesin." ifadesini kullandı.

